Felipe Sanches deve ser o vice de Piovezan

O presidente da Câmara de Santa Bárbara Felipe Sanches/PDT deve ser confirmado na noite desta terça-feira como o candidato a vice na chapa que terá como candidato a prefeito o atual vice Rafael Piovezan/PV. A confirmação da presença de Sanches teria sido confirmada em um telefonema às 22h15 da noite desta segunda-feira.

Os outros três adversários da chapa ‘oficial’ já definiram seus vices. Dr José terá o empresário Romaninho de vice. O médico Abnadar será o vice de Marcos Fontes e Dorigon do Proerd será o vice de Fabiano Pinguim.

MAIS POLÍTICA– Caso confirmada a indicação de Sanches para vice de Piovezan, significará a busca por ‘mais política’ por parte do governo. O presidente da CM sonhou muito em ser candidato a prefeito, mas já havia feito movimento de se aproximar do governo ao se filiar ao PDT. Mas sua indicação, ao invés de um secretário- como foi com Piovezan em 2016- mostra que o time Andia está mais atento para a necessidade de se fazer política.