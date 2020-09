Podemos confirma Pinguim Dorigon na disputa

O Podemos de Santa Bárbara d’Oeste fez esta tarde sua convenção com vistas às eleições deste ano e confirmou a dupla com o ex-vereador Fabiano Pinguim e Dorigon do Proerd/Democratas como candidatos a prefeito e vice. Pinguim vem pra sua disputa a prefeito como cabeça de chapa. Foi candidato a deputado federal em 2014 com boa votação na cidade e candidato a vice-prefeito em 2016 na chapa com o ex-prefeito Zé Maria.

DIREITA E DORIGON– O nome de Dorigon vem da ‘Direita Santa Bárbara’- um dos grupos bolsonaristas da cidade- que decidiu apostar em Pinguim como nome a prefeito. A convenção foi comandada pelo coordenador regional do Podemos Braz Adegas Jr.