Ainda pré-candidato do Podemos a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Fabiano Pinguim fez sua estreia em uma série de vídeos que fará com o apresentador Marcelo Harteman para todo o processo eleitoral.

No primeiro vídeo, Pinguim se apresenta e fala do “Amor pela minha cidade” e que o “cuidado com as pessoas são as coisas que fazem parte da minha história, aqui em Santa Bárbara D’Oeste”.