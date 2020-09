Empresário Romaninho será o vice de Dr José

O empresário Luís Romaninho/Republicanos, será o candidato a vice-prefeito na chapa do vereador Dr José/PSD, que virá candidato a prefeito. Romaninho concorria com outros nomes de seu partido e com outro empresário para ser o nome a vice no ‘consórcio’ que tenta reeditar e eleição de Mário Heins em 2008.

O Republicanos bateu pesado para ser o ‘1o parceiro’ do PSD, mas existia resistência no grupo maior em aceitar o nome do também vereador Carlão Motorista, considerado um Tiririca, porém ‘bom de voto’. O partido bateu o martelo e meio que impôs ao grupo que o vice sairia do REP.

Romaninho é filho do ex-prefeito Isaías Romano e se aventurou na política pela última vez em 2014, quando foi mal nas urnas na disputa para deputado estadual. Antes, saiu a prefeito e amargou posição ruim na eleição vencida pelo então novato Dênis Andia/PV. Na disputa, Romaninho teve 5.212 votos e só ganhou do ex-secretário de Mário Heins Dedé Sartori.