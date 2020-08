O Republicanos de Santa Bárbara d’Oeste bateu o martelo em reunião nesta segunda-feira e decidiu fechar o apoio para as eleições deste ano com o pré-candidato do PSD Dr José. Segundo o vereador líder do Republicanos na cidade Alex Backer, o partido vai apresentar 3 nomes para indicar como vice na chapa majoritária.

Os nomes de prés candidatos a serem apontados para o time de Dr José são o ex-vice prefeito e ex-vereador Anizio Tavares, o vereador Carlão Motorista e o empresário Luiz Romaninho.