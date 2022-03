Motociclista morre após acidente com carreta em SB

Um acidente envolvendo uma carreta e uma moto causou a morte do motociclista na manhã deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste. As primeiras informações são de que o homem que estava na moto é um empresário da cidade. O acidente aconteceu em um cruzamento no jardim Rochelle II.

O atendimento do Corpo de Bombeiros chegou ao local do acidente, na rua pref. Maria Helena de Oliveira, por volta das 9h. Participaram do resgate uma viatura e três bombeiros militares (Cb Farto, Cb Bispo, Cb Reis).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para acidente de trânsito com vítima.(Moto e Carreta) Ao chegar no a vitima estava ao solo com sinal de morte evidente.

Dados do Detran indicam que a região teve queda no número de mortes causadas por acidentes de trânsito nos últimos meses.