Joel Martim, 62, vítima do acidente da manhã

Joel Felix Martim, 62, foi reconhecido como a vítima do acidente fatal da manhã deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste.

O acidente foi registrado como corrido às 8:30h deste dia 19/03. Martim Era casado com Eva Ribeiro da Silva Martim, deixando os filhos: Braitner e Jessamine.

Início do velório às 22:00h do dia 19. Sepultamento saindo às 13:00h do Velório Araújo-Orsola para o Cemitério da Paz.

Residia no Bairro Rochele em Santa Bárbara d’Oeste.

