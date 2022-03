Região de Campinas teve queda de 17% nas mortes no trânsito

Houve queda de 34% nas mortes de ocupante de automóveis na comparação entre o primeiro bimestre de 2021 e 2022. O número de 35 óbitos no trânsito nos dois primeiros meses ano passado caiu para 23 neste ano. Em relação às ocorrências fatais com motociclistas entre janeiro e fevereiro de 2021 foram apontados 62 casos contra 56 óbitos registrados no mesmo período em 2022, queda de 10%. Também foi registrada redução de 8% nos óbitos de pedestres, de 25 ocorrências para 23 na comparação do período acumulado. Em relação às ocorrências fatais com ciclistas, a quantidade ficou estável, com seis mortes.

Estado

O Estado de São Paulo teve queda de 4,9% nas mortes no trânsito na comparação entre os meses de fevereiro de 2021 e 2022. Foram apontadas 371 ocorrências fatais no segundo mês de 2020 contra 353 no mês passado. Já no acumulado de janeiro e fevereiro dos dois últimos anos, a queda registrada foi de 2,9% nas fatalidades no trânsito. Foram contabilizadas 733 ocorrências no primeiro bimestre de 2021 e 712 nos dois primeiros meses deste ano.

O número total de acidentes com vítimas, que incluem ocorrências não fatais, caiu 4,4% no comparativo dos dois primeiros meses do ano passado e de 2022, passando de 28.107 para 26.857. Analisando somente o mês, houve alta de 2,3% na comparação entre fevereiro de 2021 com 2022, de 13.831 para 14.154 ocorrências.

Em relação às ocorrências fatais com ciclistas, no primeiro bimestre de 2021 foram apontados 44 casos contra 40 óbitos registrados no mesmo período em 2022, queda de 9,1%. Nas ocorrências fatais com ocupantes de automóveis, houve diminuição de 8,4%, recuo de 190 para 174 no acumulado do período. Houve queda de 3,7% nas mortes de motociclistas na comparação entre os primeiros bimestres de 2021 e 2022. O número de 297 óbitos no trânsito no ano passado caiu para 286 neste ano. Já os óbitos de pedestres no bimestre passaram de 147 para 153.