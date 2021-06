Martins e Kim se destacam na corrida estadual em Americana

Sem três dos principais nomes de 2018 para a corrida eleitoral em 2022, Americana teve alguns nomes testados em pesquisa. O presidente da Câmara de Americana Thiago Martins (PV) e o ex-vereador Marco Kim (SDD) se destacaram na corrida estadual em Americana no levantamento feito no último final de semana de maio. O eleitor recebeu um disco com 5 nomes para escolher em quem poderia votar.

Kim aparece com 23,3% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Martins, que tem 20,3%. No segundo patamar estão os ex-vereadores Odir Demarchi (PL) hoje ex-prefeito (com 9,3%) e Welington Rezende (Patriota), que tem 7,8%. Rezende foi candidato a vice na chapa de Giovana Fortunato, que ficou em segundo lugar na eleição de 2020.

DALBEN, JJ FILHO E MAIS– O nome do ex-prefeito de Sumaré Dirceu Dalben (PL) também foi medido. Ele aparece com 3,8%, o que indica que o americanense ainda dará espaço a candidatos de fora, mas não tanto como em 2018- Janaína Paschoal foi a mais votada da cidade. O filho do vereador de São Paulo João Jorge Israel deve tentar crescer na cidade.

O levantamento que ouviu 475 pessoas em seis bairros/regiões da cidade no último final de semana de maio. A margem de erro do levantamento é de 2,5% para mais ou para menos.