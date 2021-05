Americana deve ter 60 mil votos ‘voando’ em 22

Com a desistência do chefe da Casa Civil e deputado estadual licenciado Cauê Macris (PSDB), do vice-prefeito Odir Demarchi (PL), do petista Antonio Mentor e a eleição de Chico Sardelli (PV) Americana deverá ter ao menos 60 mil votos para deputado estadual ‘voando’ na eleição de 2022.

Além dos 4 homens mais votados em 2018, deve ser somada a votação da campeã Janaína Paschoal/PSL que, estima o meio político, terá no máximo 5 mil votos, e de Vagner Malheiros, que dificilmente conseguirá a vaga no PSDB. Os seis tiveram 64.818 votos em 2018, podendo ficar ‘no ar’ 60 mil desses votos, que não são brancos, nulos ou abstenções.

Caso algum candidato local consiga ‘botar pressão’ no processo político e faça o movimento de crescimento até a eleição, e conseguir arregimentar metade destes votos, a coisa ficará muito boa para ele- que terá meio caminho andado para a provável eleição.