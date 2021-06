João Jorge da rasante em Americana e traz filho pré-candidato

O vereador de São Paulo João Jorge de Souza (PSDB) veio a Americana este feriado e trouxe o filho pré-candidato a deputado estadual Israel. Caso confirme a entrada de Israel na disputa ano que vem, JJ vai tentar contar com apoios na cidade. Ele e Israel almoçaram com o vereador novato e nome forte do PSDB local Lucas Leoncine.

De relação histórica com Americana- foi vereador e candidato a prefeito-, JJ deverá ter ‘meta alta’ para o filho na corrida eleitoral na cidade. Além de Leoncine, ele buscará apoio do candidato mais votado do DEM em 2020 Levi (mais de 1 mil votos) e outras forças- como o campeão histórico de votos na cidade Luciano Correa. A ligação de JJ com Levi e Luciano passa pelas igrejas que eles congregaram juntos na cidade, mas também por apoios políticos- recentes ou no passado.