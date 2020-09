Giovana faz convenção e terá Welington de vice

A vereadora Maria Giovana/PDT realizou na manhã deste sábado sua convenção para se lançar candidata a prefeita para as eleições deste ano e ficou definido que o candidato a vice será o vereador Welington Rezende/Patriota. O NM adiantou a ‘configuração’ da chapa esta sexta-feira. A indicação de Rezende deve ficar para mais tarde, na convenção de seu partido.

CIDADANIA- Antes ‘na disputa’ para indicar o vice de Giovana, o Cidadania agora deve ir para o time Chico Sardelli/PV. A mudança no partido teria contado com um pedido especial do prefeito Omar Najar/MDB, que não queria ver o time da adversária ‘tão fortalecido’ na largada da campanha.