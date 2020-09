Rezende e Odir devem ser os vices de Giovana e Chico

Os vereadores em primeiro mandato Welington Rezende/Patriota e Odir Demarchi/PL devem ser indicados os nomes que comporão as chapas de Giovana Fortunato/PDT e Chico Sardelli/PV, respectivamente, para as eleições deste ano em Americana. Odir é nome mais ‘certo’ para ser o parceiro de chapa de Sardelli. Quanto a Rezende, não existem negativas, mas pontos a serem acertados.

PRESENÇA NAS URNAS- Odir, que era cotado para ser vice de Giovana até o final do prazo das filiações, foi candidato a deputado estadual em 2018 e surpreendeu os adversários da cidade com votação expressiva. Rezende foi candidato a prefeito na eleição tampão de 2014 e obteve mais de 22 mil votos. É um dos vereadores que mais se destacou no atual mandato e tem penetração em quase todos os bairros da cidade.