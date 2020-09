Nome do PDT para disputar a prefeitura de Americana, Giovana Fortunato surpreendeu em 2016 quando, ao lado de Léo da Padaria surpreendeu os favoritos do PCdoB e se elegeu vereadora aos 24 anos. Mas sua eleição já trazia implícitas as forças (vontade mais condições financeiras) que a fariam crescer no período. Foi candidata a deputada federal em 2018 e obteve votação até que razoável dado o partido em que estava e o ‘atropelo’ PSL.

O INÉDITO-

O PARADIGMA-

A INSISTÊNCIA-