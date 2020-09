Convenção do PSDB acontece no próximo dia 12

A convenção dos partidos já estão sendo marcadas. O grupo tucano agendou a reunião para o próximo dia 12, momento em que deve ser anunciado o vice do já anunciado pré-candidato a prefeito Rafael Macris (PSDB).

Alguns nomes já foram especulados como o do recém ‘acolhido’ no ninho tucano Odair Dias (PROS) e Rosa Sacilotto (PSDB)- esposa do ex-vereador Antonio Sacilotto (PSDB). A escolha deve ficar com um nome com mais experiência, ponto fraco – e apontado por opositores – de Rafa. Apesar de novato, Rafa tem o respaldo do pai e irmão – deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e deputado estadual e presidente da ALESP, Cauê Macris (PSDB), mas para conquistar boa parte do eleitorado, o vice também deve apresentar trilha já caminhada na política / vida.

As convenções também devem definir quem realmente permanece na disputa e quem vai abrir mão para unir forças com os grupos com mais vantagem na corrida.

