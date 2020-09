Giovana fecha convenção dia 12. E vice?

A direção da campanha da vereadora Giovana Fortunato/PDT bateu o martelo e decidiu que fará sua convenção no próximo dia 12. Até lá, deverá seguir a novela para saber quem será o vice. As informações de bastidores e oficiais indicam que o nome ainda não foi definido.

O apoio oficial que o PDT já tem é da Rede, mas outros partidos conversam e podem vir compor com o time. Outros nomes, como o médico Rogério Panhoca.

PRA DEPOIS– A escolha do vice de Giovana ainda pode ficar até pra depois da convenção do PDT, caso o ‘time do vice’ faça sua convenção depois do dia 12- elas vão até o dia 16. Mas seria um constrangimento para os presentes no dia 12 não sair ‘tudo acertadinho’ da convenção do partido.