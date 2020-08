Time Giovana conversa com 3 prés pra compor chapa

A pré-campanha da vereadora Giovana Fortunato/PDT a prefeita de Americana vai se esforçar para ter um dos atuais concorrentes na composição da chapa majoritária de novembro. Com PDT e Rede na composição por enquanto, o time Giovana tem conversado com três pré-candidatos a prefeito, sendo dois deles vereadores, para ter um vice com potencial eleitoral de candidato a vice.

Leia Mais- João Miras na campanha de Giovana

Jovem, Giovana e seu time tendem buscar como vice um homem de mais de 40 anos com algum histórico de empresário ou político que possa passar firmeza para o eleitorado mais velho, tradicionalmente mais arredio a novidades ou gente jovem na política.