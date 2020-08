Criva fecha convenção e quer ‘vice de fora’

Ex-vereador e hoje força do PSL em Americana, Major Crivelari- Criva- fechou sua convenção de lançamento da candidatura para o próximo dia 12 de setembro no Espaço Americana Bull, na esquina das ruas Rafael Vita e Goncalves Dias, região do São Domingos. “A convenção será presencial, das 9 as 14 hs, para que todos os convencionais possam conversar, se expressar e iniciar a arrancada do processo eleitoral”, disse um animado Criva.

QUEM DE VICE– Ao NM, Criva disse que espera ter um candidato/a a vice-prefeito/a de partido que venha a se coligar com o PSL. “Estamos fortes como partido e esperamos atrair outras legendas para nosso projeto”, afirmou.