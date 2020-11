Confederados. Corá defende festa e ataca ‘esquerdopatas’

Ele prometeu que vai agitar a vida política barbarense e deve começar a botar fogo mesmo antes de assumir o mandato. Felipe Corá/Patriota usou as redes sociais para defender a Festa dos Confederados de Santa Bárbara d’Oeste e atacar os autores de ação que pede investigação por incitação ao racismo.

A Defensoria Pública do Estado acolheu denúncia feita pela deputada estadual Erica Malunguinho (PSOL) contra a Festa Confederada, realizada anualmente na cidade. A festa celebra os costumes e as tradições dos primeiros imigrantes vindos dos Estados do Sul dos Estados Unidos, ainda no século XIX.

CORÁ QUESTIONA SE É RACISMO OU LACRAÇÃO e aponta que a Festa Confederada “em nenhum momento promove racismo ou divisão das pessoas como a esquerda (faz)”. “Irei combater a velha tática da esquerda em querer dividir a sociedade para que possam dominar. Fui eleito para combater esse mimi esquerdista querendo fazer com que as pessoas sejam vítimas da sociedade”.