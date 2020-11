Perfis. Bolsonarista raiz, Corá promete agitar 2021 em Santa Bárbara

Polemista de primeira e legítimo bolsonarista, Felipe Corá/Patriota foi eleito vereador em Santa Bárbara d’Oeste e promete um mandato estridente mas também de olho na eficiência da máquina pública. Ele obteve 973 votos no último dia 15.

Um dos dois eleitos do Patriota na cidade, Corá disse que vai ficar no pé do prefeito eleito Rafael Piovezan/PV e que vai votar com ‘o povo’ barbarense. “Vamos fiscalizar muito a sucessor do prefeito Denis Andia seja de dia, noite e madrugada e votar a favor do povo, esse é o caminho”, afirmou.

Sempre presente em Brasília mesmo antes de ter sido eleito vereador, Corá tem boa relação com deputados paulistas e garante que vai lutar por verbas para a cidade.