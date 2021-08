Após conflitos e MP, Chico exonera dra Adriana

Menos de 4 meses depois de ser nomeada para ser diretora do Hospital Municipal, dra Adriana Cardoso foi exonerada esta terça-feira pelo prefeito Chico Sardelli (PV). Esposa do vereador Dr Daniel, Adriana passou a ser investigada pelo Ministério Público e não recuou. Ainda esta terça, ela fez uma ‘live’ no facebook se posicionando com relação à sua queda do cargo.

A postura belicosa de Adriana fez com que a prefeitura ‘lavasse as mãos’ após a ação do MP. Em caso semelhante, o MP já havia pedido a exoneração do filho de Chico, Franco Sardelli (PL) que foi mantido e defendido.

O promotor Sérgio Buonamici afirmou na ação contra a contratação de Dra Adriana que a nomeação contraria sentença da 4ª Vara Cível, em que o município foi condenado “a se abster de proceder a qualquer forma de provimento de cargos em comissão mediante a designação de cônjuges, companheiros ou parentes do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores.”

Na semana passada, Dr Daniel já havia subido o tom contra o que o casal chama de ingerência e abusos na secretaria de Saúde, inclusive com ameaça dele de apoiar e encampar um pedido de CEI (Comissão de Investigação) na Câmara.

Em live, Adriana disse que a ‘máfia branca’ que existe no Hospital e que está de mãos atadas frente aos superiores. Ela disse que vai levar casos de médicos que batem ponto e vão pra casa.