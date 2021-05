Justiça manda Chico exonerar Franco; prefeitura deve recorrer

A Juíza Roberta Virgínio dos Santos, da 4ª Vara Cível de Americana, determinou – a pedido do promotor de justiça Sérgio Buonamici – que o chefe de gabinete da gestão Chico Sardelli (PV), Franco Ravera Sardelli (PL), seja exonerado do cargo. Franco é filho de Chico.

O pedido de exoneração é baseado em uma decisão de 2007 que proíbe o município de contratar parentes em linha reta ou colateral, cônjuges ou parentes de até terceiro grau de ocupantes de cargos políticos da cidade. Caso não seja cumprida, a decisão, ainda, estabelece multa diária de R$1.000.

A prefeitura afirmou que ainda não foi notificada da decisão e que tomará as medidas cabíveis. O NM apurou que a prefeitura deve recorrer da decisão para tentar manter Franco no cargo.

POLÍTICA E DEPUTADO. Franco coordenou toda campanha do pai e é um dos principais articuladores políticos do grupo. No cargo de chefe de gabinete desde que Chico assumiu, Franco – com perfil mais reservado – dificilmente aparece na mídia.

O nome de Franco chegou a circular bastante nos bastidores como possível candidato do grupo a deputado, mas a possibilidade vem perdendo força. Outros possíveis nomes são o do vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e o do presidente da Câmara, o vereador Thiago Martins (PV).