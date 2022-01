Weintraub na região dia 22

Bolsonarista raiz que fugiu do Brasil em 2020 para não ser preso, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub voltou e quer ser candidato a governador de São Paulo. Ele chegou este sábado e seus fãs já divulgaram sua agenda. O homem que escreveu ‘imprecionante’ nas redes deve estar em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré na próxima semana.

REBU NO BOLSONARISMO- A previsão é que Weintraub venha para a região no próximo sábado (dia 22). Ainda não se sabe quem vai recepcioná-lo nas cidades, afinal o ‘grande líder’ presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou esta semana o ministro Tarcísio de Freitas como seu candidato a governador de SP. Se for depender do time negacionista e mais tresloucado, Weintraub leva vantagem.