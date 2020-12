A vítima fatal do acidente que aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira, no bairro Mollon, é o Pastor Jhonatan Richer Guimaraes, da Igreja Plena Paz.

Jhonatan tinha 28 anos e deixa 2 filhos.

O motorista da caminhonete que causou o acidente estaria visivelmente embriagado e foi preso em flagrante. W.B.S tem 54 anos.

