Carro invade quiosque, atropela vários e um morre

Um acidente no bairro Mollon, na tarde desta quarta-feira, fez uma vítima fatal – um rapaz – e outras 12 pessoas ficaram feridas. Uma caminhonete invadiu um quiosque atropelando as pessoas que estavam no local.

O acidente ocorreu próximo ao parque dos Jacarandás, uma descida que forma o cruzamento da Rua José Jorge Patrício com a Rua Salvador Iatarola.

O motorista da caminhonete estaria em alta velocidade e teria atropelado uma motociclista – que teria quebrado as pernas – e, após atropelar as pessoas do estabelecimento, colidiu com um poste. Segundo testemunhas, após o acidente ele teria saído do veículo visivelmente alcoolizado.