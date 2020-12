Vigilância Estadual fecha e autua evento clandestino em Americana

A Vigilância Sanitária de Americana realizou na madrugada deste domingo (27) uma fiscalização conjunta com o Grupo de Vigilância Sanitária de Campinas, a Vigilância Sanitária Estadual, com apoio do Batalhão de Choque. Durante a operação, foi interditada a boate Tropical, na entrada do bairro Praia Azul. Aproximadamente 250 pessoas estavam presentes.

O estabelecimento e a festa descumpriram as determinações do Plano São Paulo, que aumentou as restrições durante este feriado com a vigência extraordinária da Fase Vermelha, além das normas sanitárias. Além da falta de distanciamento social, consumidores foram flagrados sem máscara de proteção facial mesmo sem estar consumindo bebidas e alimentos.

Com o descumprimento das regras, o estabelecimento e os responsáveis pela organização da festa foram autuados com base no Código Sanitário, que prevê multa de até R$ 276 mil. Pela aglomeração de pessoas e a falta do uso de máscara, a multa é de R$ 5 mil.