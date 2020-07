Vereador Poneis morre vítima da Covid 19

O vereador de Nova Odessa Avelino Poneis morreu no começo da tarde desta quinta-feira vítima da Covid-19. Ele estava internado na cidade e havia conseguido vaga para que fosse encaminhado para o Hospital Estadual de Sumaré. Mas antes que ele fosse transferido, acabou sofrendo uma parada cardíaca e não resistiu.

Ele é a 14a vítima da doença nesta pandemia na cidade.

Poneis tinha 53 anos, era do PSDB e estava no primeiro mandato de vereador. Ele era um dos nomes da chapa do PSDB para a eleição a vereador este ano.