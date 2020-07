Nova Odessa tem mais 2 mortes da Covid

A confirmação de mais duas mortes por Covid 19, em Nova Odessa, elevou para 13 o número pessoas que não resistiram à infecção provocada pelo novo coronavírus na cidade. Em 24 horas, segundo boletim atualizado nesta quinta-feira (2), quatro novos casos da doença foram registrados. Agora, são 137. O município também investiga um novo óbito.

Laudo encaminhado nesta quinta pelo Instituto Adolfo Lutz à Vigilância Epidemiológica do município apontou que o coronavírus causou a morte de um idoso de 90 anos, na madrugada de 25 de junho, na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada. Com doenças preexistentes, o morador do Jardim São Jorge chegou ao hospital de campanha no dia 23, foi internado, devido ao rápido agravamento de problemas respiratórios, e não resistiu.

A outra vítima da Covid-19 foi um homem de 43 anos, morador do Jardim das Palmeiras. Ele morreu na quarta-feira (1º), na UTI (unidade de terapia intensiva) do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), em Campinas, onde estava internado desde o último dia 23. Com histórico de obesidade, ele procurou a Unidade Respiratória no dia 18, foi internado, testou positivo para a doença e, devido a complicações, foi transferido para Campinas.

Outros três casos foram confirmados nesta quinta pela Secretaria de Saúde. Exames confirmaram a contaminação de um homem de 55 anos, residente no Jardim Eneides, e de um homem de 65 anos, do Parque Residencial Klavin. No entanto, eles já cumpriram isolamento domiciliar e receberam alta médica. O terceiro infectado – um homem de 51 anos, morador do Jardim Capuava – está internado em um hospital particular na região.

Em pronunciamento transmitido ao vivo pelo Facebook nesta quinta, o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato, pediu mais uma vez bom senso à população. “As pessoas precisam entender que não é brincadeira. Estamos diante de uma doença grave e silenciosa, que precisa ser prevenida. Por isso, reforço a importância do distanciamento e do isolamento social e peço para que só saia de casa quem realmente tiver necessidade, e adotando todas as medidas de higiene e segurança possíveis”, afirmou o secretário, citando o uso obrigatório da máscara e a higienização das mãos com água e sabão e álcool gel.

EM INVESTIGAÇÃO. A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa aguarda resultado do exame que vai apontar se um idoso de 66 anos, morador de Sumaré, morreu em decorrência da doença. Ele morreu no domingo (27), após dar entrada no Hospital e Maternidade Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’.

BOLETIM. De acordo com balanço divulgado nesta quinta, Nova Odessa tem 137 casos positivos de Covid-19. Desse total, 35 foram declarados curados e 13 morreram. O município contabiliza 80 casos negativos, 46 em investigação, incluindo duas mortes, e 219 pacientes com gripe sendo acompanhados por profissionais da rede municipais de saúde.

OCUPAÇÃO. Até as 15h desta quinta, a Unidade Respiratória do Jardim Alvorada mantinha oito pacientes internados. Nenhum deles entubado. Na quarta, o espaço criado pela Secretaria de Saúde para atendimento exclusivo de pessoas com doenças respiratórias chegou a ter dez leitos ocupados. Dois dos pacientes foram transferidos para o AME de Campinas.