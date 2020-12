Em nota, The Farm afirma seguir protocolos de segurança

A casa noturna The Farm, em Americana, emitiu nota este domingo a respeito do assassinato de Rodrigo Borges, ocorrido dentro da casa. A empresa afirmou que o atirador se apresentou como policial e entrou por ter ‘porte de armas’. A família do rapaz afirma que o caso se trata de execução.

Leia abaixo a nota na íntegra.

O Farm Entretenimentos Ltda. esclarece, em relação ao ocorrido na noite do dia 05/12/2020, que atende todas as determinações legais para preservar a segurança de seus clientes.

Para o ingresso em seu estabelecimento, os clientes são submetidos à revista pessoal e a detector de metais, além de contar com corpo de segurança especializado.

Na fatídica noite, um dos envolvidos se apresentou como Policial, com porte de arma, oportunidade em que, a casa, em cumprimento aos requisitos legais e, ao procedimento interno de segurança, disponibilizou cofre em ambiente seguro para o depósito da arma de fogo durante a permanência em suas dependências.

O Policial, na qualidade de cliente e, em exercício de seus direitos, optou por permanecer armado no estabelecimento.

Nenhum dos funcionários e/ou prestadores de serviço do Farm Entretenimentos Ltda. têm qualquer tipo de envolvimento nos fatos ocorridos em razão de desentendimento entre dois clientes, de maneira isolada, que frequentavam a casa.

O Farm Entretenimentos Ltda. se solidariza com os familiares da vítima e se coloca à disposição das autoridades competentes com a investigação e demais procedimentos pertinentes.

Americana, 06 de dezembro de 2020.