Caso The Farm. Policial presta depoimento e é liberado

O policial militar assumiu ser o autor dos disparos que mataram o motoboy Rodrigo Borges, 40, dentro da casa noturna The Farm, em Americana, na madrugada deste domingo (6) prestou depoimento à Polícia Civil nesta manhã e foi liberado. O PM, que não teve o nome divulgado, estava de folga e alegou legítima defesa.

De acordo com o advogado do autor, Paulo Vinícius Guimarães, o policial estava no bar como cliente e se envolveu em uma briga, que foi apartada por seguranças na área de fumantes da casa noturna. Na sequência, o autor teria sido atacado por Rodrigo Borges, na intenção de tomar a arma dele, ainda na área de fumantes.