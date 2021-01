Secretário de saúde, completo desconhecido dos vereadores

O novo secretário de saúde de Americana ainda é um completo desconhecido da grande maioria dos vereadores da cidade. Os vereadores não conhecem e não têm o telefone de Danilo Carvalho Oliveira. Aparentemente, seria alguém ligado ao prefeito, mas parece que o grupo próximo também não o conhece. O que pega é que Americana tem apresentado aumento nos casos de coronavírus e já registrou 12 mortes nos 5 primeiros dias do ano.

Se tem uma área onde é urgente o início dos trabalhos e o debate público é a saúde, mas o governo decidiu que vai ficar tudo para a próxima semana. Nenhum dos oito vereadores (os três do PV do prefeito Chico Sardelli) consultados pelo NM disseram conhecer ou possuir o contato do novo comandante da saúde da cidade. Leitores vieram questionar do porque até agora nada ter sido falado ou mesmo ele ter se apresentado.

Gualter Amado (Republicanos) disse que pretende conhecê-lo na próxima semana. Os demais foram na mesma linha, todos afirmando sequer saber ‘de quem se trata’. Nem Dr Daniel (PDT) único vereador médico eleito, conhece Dr Oliveira.