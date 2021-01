Americana confirma mais oito mortes da Covid-19

Americana confirmou, nesta terça-feira, mais oito mortes decorrentes do coronavírus. Além das mortes, o município registrou mais 86 casos positivos da doença, chegando a 8947 pessoas infectadas.

Novos positivos

O boletim atualizado trouxe ainda 86 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 64 após realização de exames PCR e 14 após realização de testes rápidos, além dos oito novos óbitos.

Novos suspeitos

Americana também registrou 145 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo dois óbitos, 87 que estão em isolamento domiciliar aguardando os resultados de exames e 21 de pacientes internados.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 8.947 casos positivos, sendo 219 óbitos, três internados, 204 em isolamento domiciliar e 8.521 recuperados; 145 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo dois óbitos, 56 pacientes internados em hospitais e 87 que estão em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 14.321 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Mortes:

Os pacientes foram: um homem de 36 anos, morador do Jardim dos Lírios, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 27/12 e era portador de diabetes; um homem de 47 anos, morador do Jardim Alvorada, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 27/12, não havendo informações sobre doenças preexistentes; um homem de 71 anos, morador do Jardim da Paz, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 29/12. Ele era portador de cardiopatia e diabetes; uma mulher de 67 anos, moradora do Mathiensen, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 29/12, não havendo informações sobre doenças preexistentes; um homem de 53 anos, morador do Jardim América, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 30/12. Ele era portador de diabetes; uma mulher de 92 anos, moradora do bairro São José, que era portadora de cardiopatia e também era renal crônica. Ela estava internada em hospital particular e faleceu no dia 30/12; uma mulher de 32 anos, moradora do bairro Jaguari, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 2/1, não havendo informações sobre doenças preexistentes; um homem de 65 anos, morador do Parque Gramado, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 3/1. Ele era diabético e também portador de cardiopatia. Também foram contabilizados mais 78 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 64 após realização de exames PCR e 14 após realização de testes rápidos. O boletim atualizado trouxe ainda mais um óbito suspeito, que aguarda o resultado do exame PCR.

Leitos com utilização de respiradores

Hospital Existentes Ocupados % Hospital Municipal 17 6 35% São Lucas 10 8 80% São Francisco 15 6 40% Unimed 14 7 50% Total 56 27 48%

Leitos sem utilização de respiradores