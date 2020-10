SB terá menos candidatos a vereador este ano

A eleição municipal de Santa Bárbara d’Oeste deste ano terá menos candidatos do que em 2016. A cidade vai na contramão do país, que registrou recorde histórico no número de candidatos. A cidade também é a que menos tem candidatos a prefeito em toda a região, com apenas 4 nomes para suceder Denis Andia/PV.

Veja os 4 candidatos a prefeito de Santa Bárbara

QUEDA E MAIS VOTADOS– Ao todo, 359 pessoas se candidataram para o cargo de vereador na cidade de Santa Bárbara D’Oeste em 2016 contra 331 agora– queda de 7,8%. Joi Fornasari, do Solidariedade, foi o vereador mais votado em 2016, contabilizando um total de 3.172 votos e 3,29% dos votos válidos, seguido de Carlão Motorista, do PDT. Os dois concorrem novamente, mas em partidos e lados diferentes.