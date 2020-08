SB. Com 4 candidatos, dúvidas ficam nos vices

O desenho da disputa eleitoral, que tem quatro pré-candidatos a prefeito em Santa Bárbara d’Oeste será definido nas próximas duas semanas. Desta segunda-feira (31) até o dia 16 de setembro, os partidos devem fazer suas convenções para escolher os nomes que concorrerão a prefeito, vice e vereador.

O PT deve apresentar somente candidatos a vereador e o PSOL não está organizado na cidade. A última novidade que resta seria PRETO CARLOS, mas sem nada confirmado. E a dúvida que vai seguir para as convenções será mesmo em torno de quem serão os candidatos a vice. O Republicanos ameaçou pular do barco de Dr José, mas esta semana voltou e definiu apoio ao vereador.

AGENDA ELEITORAL- As legendas terão até o dia 26 de agosto para apresentar a documentação na Justiça Eleitoral, com a disputa começando em 27 de setembro, data em que os concorrentes poderão pedir voto e divulgar seus números. Com as convenções marcadas, os partidos que ainda estão discutindo a formação de coligações precisarão tomar decisões. Algumas legendas ainda não sabem se entrarão na disputa com candidato próprio ou se apoiarão outros partidos.