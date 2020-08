Preto Carlos quer ser prefeito de Santa Bárbara

Quem acha que os nomes para a disputa de prefeito em Santa Bárbara estão fechados em 4 ou 5 é porque ainda não ouviu falar de ‘Preto Carlos’, que se lançou esta semana como pré-candidato a prefeito prometendo ser a novidade na corrida eleitoral da cidade.

Ele também usa a hashtag PROJETOOBAMA para falar do sonho de disputar a eleição na cidade. Quanto ao partido, ele disse que vai revelar em entrevista ainda a ser marcada.

Depois de fazer uma live comemorando uma vitória na Justiça em SP, ele prometeu que vai vir mesmo candidato a prefeito e até lançou um manifesto, que vai abaixo.

Santa Bárbara d’Oeste precisa de um homem do povo no governo, chega de políticos de carteirinha, chega de político que mama anos e anos no governo, já basta de pilantra safado na câmara municipal, já basta de ladrão com roupa social na prefeitura, SBO é uma cidade maravilhosa, rica de valores que o dinheiro não compra, precisamos de mais humildade, chega de parlamentares que não vêem a gente, que não olha para os bairros mais carentes, já chega desses governantes que nem sequer conhecem Santa Bárbara direito, fora os que dizem que amam tanto SBO e nem aqui moram…

Precisamos de uma pessoa do povo, precisamos de uma pessoa que está ao lado do povo a anos e não a dias ou meses.