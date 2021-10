Savegnago confirma compra de unidades do Paulistão em Americana e região

A rede Savegnago confirmou a compra de unidades do supermercado Paulistão em Americana e região. A negociação da compra foi publicada pelo Novo Momento com exclusividade em agosto.

Além de Americana, foram compradas unidades nas cidades de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara, Limeira e Rio Claro.

A rede Savegnago pretende investir R$100 milhões para adequação das novas lojas. A expectativa é gerar aproximadamente 2500 novos empregos, o que totalizaria 12.500 funcionários no grupo.

As fachadas de unidades do Paulistão em Americana foram pintadas no final de agosto, mas seguem sem alterações de nome.