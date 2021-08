Em meio a negociação, Paulistão da Abdo tem fachada pintada

Em meio a negociação da venda das duas unidades da rede em Americana, o Paulistão da avenida Abdo Najar está com sua fachada sendo pintada. A rede de Supermercados Savegnago negocia a compra das unidades do Paulistão na cidade. Além da loja da Abdo Najar, o Paulistão possui uma loja no centro de Americana.

Apesar da informação da compra ainda não ter sido oficializada publicamente, empresários de Americana, que pediram para não serem identificados, confirmaram ao NM a compra. O Savegnago aportou na região em 2017 e hoje é forte em Sumaré. Em 2018, a rede desmentiu rumores de que viria para Americana.

O Savegnago é uma rede de supermercados que contém 50 lojas físicas espalhadas pelas principais cidades do interior paulista, tais como Sertãozinho, Ribeirão Preto, Rio Claro, Jardinópolis, Franca, Barretos, Bebedouro, Araraquara, Monte Alto, Jaboticabal, São Carlos, Sumaré, Limeira, Piracicaba, Araras e Campinas. Agora, caso a chegada da rede seja confirmada em Americana, será concorrente forte do Pague Menos, São Vicente e Crema.