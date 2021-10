Sardelli mantém avaliação alta e até melhora

A avaliação positiva do governo do prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) variou para cima na margem de erro e voltou a deixar o prefeito em situação bastante confortável com o eleitorado. A segunda pesquisa feita pelo NM agora em outubro traz Sardelli com 46,4% de aprovação (respostas ‘ótimo/bom’) e apenas 7,9% de reprovação (respostas ‘ruim/péssimo’). O grupo dos entrevistados que avaliaram o governo como regular ou esperavam maior prazo para poder avaliar caiu de 47% para 45,3%.

Em quatro meses- a pesquisa anterior foi em junho- Sardelli consolidou patamar bem alto de aprovação. Os temas que ainda devem trazer desafios para o governo nos próximos meses são a retomada da atividade econômica e volta às aulas e o problema da falta d’água que pode se agravar com o verão e aumento do consumo de água.

Junho outubro ótimo/bom 43,2% 46,4% regular 47,0% 45,3% ruim/péssimo 9,3% 7,9%

O levantamento feito no dia 3 de outubro ouviu 570 pessoas em 6 regiões de Americana e avaliou a intenção de voto para presidente, governador, deputado federal e estadual- todos com cenários estimulados. A margem de erro para a amostra é de 2,5% para mais ou para menos com um intervalo de confiança de 95%.

No levantamento anterior, foi feita comparação da avaliação de Sardelli com o ex-prefeito Omar Najar MDB, seu antecessor e apoiador.