Aprovação de Sardelli começa em alta

A aprovação do prefeito de Americana Chico Sardelli/PV, eleito em outubro de 2020, começa em alta. Ele tem números que em nenhum momento foram alcançados pelo antecessor Omar Najar/MDB no segundo mandato.

Praticamente metade dos americanenses ouvidos deram ‘voto de confiança’ a Sardelli. Ele apresenta quase 20% a mais que Omar em avaliações feitas com seis meses de diferença. Principal fiador da eleição de Sardelli, Omar teve última avaliação positiva (ótimo e bom) em menos de 25% e Sardelli aparece agora com 43,2%. Quase metade dos entrevistados disse ser ainda bastante cedo para poder avaliar o novo prefeito, o que indica que sua popularidade pode subir ainda mais.

Além de ter a melhor avaliação da série histórica já na estreia, Sardelli leva grande vantagem sobre Omar na comparação com a reprovação do governo. Enquanto Omar variava entre 25% e 30% de leitores que avaliavam seu governo como ‘ruim ou péssimo’, esse número com Sardelli caiu abaixo do patamar de 10% (9,3%).

A pesquisa feita pela equipe do NovoMomento ouviu 475 pessoas no último final de semana em seis regiões da cidade e também mediu a corrida para presidente, governador, deputado federal e estadual.