‘Ranking do face’ mostra liderança folgada em Americana

O ‘ranking do face’ que tem como base apenas as reações às últimas 10 postagens feitas no facebook pelas páginas oficiais ou perfis mais ativos dos candidatos a prefeito de Americana mostra ampla vantagem para Giovana Fortunato/PDT. Com 209 mil seguidores em sua página, Giovana somou 4,9 mil reações nas postagens, contra 3 mil do segundo colocado Rafael Macris/PSDB. Empatado com os dois nas pesquisas que já saíram e numericamente à frente, Chico Sardelli bateu as 1,7 mil interações nesta rede.

Candidato do MDB, Alfredo Ondas vem em quarto lugar, com quase mil interações em dez postagens. Atrás dele vem Talitha De Nadai/PSD. O vereador Kim, candidato a prefeito do SD tem quase 300 interações.

Os candidatos Lurdinha/PT, Adriano/Psol e Crivelari/PSL tiveram as somas prejudicadas por terem ou contas muito novas ou por terem a maioria das postagens como ‘marcação/tags’ de outras pessoas.