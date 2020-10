Pesquisas. Mediana mostra disputa acirradíssima

As campanhas de Chico Sardelli (PV), Giovana Fortunato (PDT) e Rafael Macris (PSDB) viram se confirmar, nas duas pesquisas divulgadas ontem e hoje, que a disputa pela sucessão de Omar Najar (MDB) tende mesmo a ser acirradíssima. A mediana dos dois levantamentos mostram empate quase milimétrico entre Giovana (20,92%) e Rafael (20,85%), com ligeira vantagem para Sardelli (22,1%).

As variações nos outros nomes acabam dando base para os que reclamam da qualidade pu veracidade dos dados. Major Crivelari (PSL) tem variação gigantesca entre o primeiro levantamento (9%- 3o lugar) e o segundo (2%- 7o lugar). ‘Turbinado’ no 1o levantamento, ele é o único com mais de 4% na mediana.