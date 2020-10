PT e PSol apresentam marketeiros pra campanha

O NM foi investigar e pediu que os partidos apresentassem seus marketeiros para as campanhas a prefeito em Americana. Quatro partidos responderam ‘de pronto’ o questionamento. Hoje, o NM traz os homens que pensam as campanhas de PT e PSol, com soluções locais para pensar o processo. Ainda não se manifestaram PSDB, PSD e MDB.

PT COM COLETIVO COORDENADO POR JOÃO GINETTI– O PT de Americana decidiu por não ter essa figura que vem ‘a peso de ouro’. “Temos uma agência só de criação (que daqui a pouco vai aparecer mais), e um núcleo de conselheiros”, disse J Ginetti, que coordena o núcleo.

PSOL COM HUGO- Hugo Salvatti Oliveira de Faria, 23 anos, publicitário formado pelo UNISAL e atualmente cursando pós graduação em Marketing pela USP/Esalq.

Me filiei ao PSOL para contribuir com um partido que compartilha das mesmas ideologias que eu e me dispus a entrar de cabeça nessa jornada tão importante para o partido na cidade de Americana.

Sou coordenador da parte de comunicação do partido e responsável por tomar as decisões que giram em torno da área. Tudo relacionado à comunicação do partido passa por mim, tantos assuntos de campanha quanto assuntos gerais.

Sobre a campanha, está sendo um desafio. Somos um partido de esquerda em uma cidade elitista e conservadora, que não tem olhos para as pessoas que fazem a cidade acontecer. Americana é uma cidade que não valoriza quem realmente a construiu e constrói diariamente: o trabalhador. Por esse motivo, tomei como tarefa coordenar a área de comunicação do partido e da campanha para que juntos possamos eleger pessoas que realmente se importam com os mais pobres, com os trabalhadores, com as minorias. Temos que tirar do poder os patrões e coronéis da cidade e dar voz a quem precisa ser ouvido.

Sobre a comunicação de campanha, temos um time formado por diversos profissionais, dos mais diversos ramos da área. Dividimos as tarefas de maneira coordenada para que todos possam contribuir e entregar a quem consome o nosso conteúdo um material assertivo e de qualidade. Temos excelentes profissionais contribuindo para que a mensagem do PSOL Americana possa chegar a todos da cidade.