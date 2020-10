Os Marketeiros de Americana, parte 1

O NM tenta ajudar o eleitor a entender quem está por trás das campanhas eleitorais dos candidatos que tentam ganhar a eleição e governar Americana a partir de janeiro do ano que vem. Nesta quinta-feira, quatro campanha apontaram quem serão os chefes da comunicação/estratégia de suas campanhas. Foram colhidos depoimentos com as assessorias e abaixo vão alguns detalhes dos ‘pensadores’ por trás do palco da campanha eleitoral.

GIOVANA TRAZ ‘MAGO DE DIEGO’ PRA CAMPANHA– A campanha de Giovana Fortunato/PDT trouxe o publicitário João Miras, 56 anos, que já trabalhou em dezenas de cidades. Ficou famoso em Americana depois de ter trabalhado na eleição de Diego De Nadai em 2008. Em sua biografia no linkedin, consta que realizou mais de 170 trabalhos em 40 anos de profissão. Notabilizou-se na publicidade governamental e eleitoral atuando para agências, produtoras, institutos de pesquisa, partidos e empresas.

SARDELLI ESCALA FILHO PRA PENSAR CAMPANHA– “A gestão estratégica da campanha é coletiva e vem sendo capitaneada pelo seu coordenador, Franco Ravera Sardelli, com a contribuição de um grupo de colaboradores e profissionais de comunicação. Migramos para uma forma colaborativa e democrática na forma de fazer campanha, inovando e deixando de lado os formatos tradicionais ainda praticados.”

KIM APOSTA EM PROFISSIONAL RENOMADO– Marco Kim Jorge/SDD aposta no renomado marketeiro do interior paulista Guga Fleury, que vai focar em “Falar a verdade, apresentar ideias inovadoras para problemas antigos, atuais e futuros.”

Para Guga, O KIM é uma das melhores pessoas que já conheci na vida, tanto como pessoa, como profissional e político. Sua história de vida é pautada no trabalho sério, experiente e com resultados concretos e que traduzem transformação de vidas. Esse é o objetivo da campanha eleitoral, apresentar à sociedade o melhor nome para Americana nos próximos anos.

CRIVA VAI COM MARKETEIRA DIGITAL– Única mulher a comandar uma campanha, a administradora e profissional de marketing digital Mariane Bandini disse que sua especialidade está em alavancar a imagem corporativa das pessoas, sem abrir mão da humanização, visto que o chamado Branding – tão comum para marcas e produtos – é também uma estratégia de posicionamento profissional.

“Ingressei na campanha a convite do Major Crivelari e aceitei de imediato por identificar-me com sua pessoa e sua trajetória política.”