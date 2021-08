PSL tem debandada em massa em Americana

O PSL, maior partido da Câmara Federal e legenda que ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro em 2018, teve debandada em massa em Americana nos últimos meses. Dados do TSE apontam que o partido chegou a ter mais de 700 filiados e agora tem menos de 60. O registro mais atual do Filia TSE aponta que mais de 500 pessoas se desfiliaram do partido enquanto outras 160 tiveram as filiações canceladas.

Com um vereador na Câmara de Americana- o antes polêmico Marschelo Meche-, o PSL teve candidato a prefeito em 2020, Major Crivelari, e passou a ser dirigido pelo pai de Meche no começo do ano.

Em favor do ‘time Meche’, o que se pode apontar é que boa parte das desfiliações aconteceu ainda antes da eleição do ano passado. Mas o partido teve chapa completa na disputa e hoje amarga números baixíssimos de filiados.