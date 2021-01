Meche pai vai presidir PSL Americana

O empresário e advogado Álvaro Meche, pai do vereador reeleito Marschelo Meche, vai ser o novo presidente do PSL de Americana. Meche, o filho, foi reeleito em novembro com a votação mais baixa entre todos os vereadores- 777 votos. O PSL, que teve candidato a prefeito, o ex-vereador Major Crivelari, amargou a 5a colocação no pleito.

A sede do novo partido será no escritório Meche e associados, com Crivelari ‘tocando’ o partido agora como vice-presidente.

O PSL deve ter como candidato a governador em 2022 o atual senador Major Olímpio e provavelmente terá candidato a deputado em Americana ou Santa Bárbara d’Oeste.