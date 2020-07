Polícia identifica provável sequestrador da pré-adolescente

A delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana apontou nesta sexta-feira (10) que Paulo Cesar da Silva, 28, como provável aliciador que levou a pré-adolescente de 11 anos de casa no final de semana passado. Ele a teria sequestrado por meio de aliciamento na noite do último sábado (4) em Santa Bárbara d’ Oeste .

Os investigadores contaram com informações passadas pela menina para localizar, por volta das 16h, o apartamento onde ela teria ficado em cárcere privado. O local fica localizado no Condomínio Praças de Sumaré, no bairro Jardim Santa Maria. A irmã do suspeito morava no local até três meses atrás, mas havia algumas fotos e roupas dela no apartamento. As fotos do homem também estavam no local e ele foi reconhecido por E.

Toda a polícia da região faz buscas e caso Silva seja encontrado será preso pelo crime de cárcere privado. E. fez exame de corpo de delito para averiguar se a vítima foi abusada sexualmente.