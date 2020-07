A pré adolescente, julgamento prévio e imagem

O sequestro da pré adolescente de 11 anos há uma semana em Santa Bárbara d’Oeste, a volta dela para casa e a imagem da garota suscitam um breve debate em torno do tempo em que vivemos. As redes sociais nos convidam a opinar o tempo todo sobre a vida dos famosos, dos políticos e das pessoas que viram notícia.

O NM já fez seu mea culpa e tirou o nome da garota das postagens e tenta preservar sua imagem, por mais que ela tivesse sido divulgada por familiares quando ela ainda estava desaparecida. Depois de seu retorno para casa, o movimento de imprensa e polícia deveria ser o de preservá-la totalmente. Não mais citar o nome ou mesmo divulgar fotos.

A sequência do caso com a busca ao aliciador e eventuais cúmplices deve correr seu curso natural mas com a preservação da identidade da CRIANÇA vítima, ainda não se sabe de quem.

Os julgadores em geral vão dizer que o caso não está bem explicado ou que ‘certamente ela tem culpa’. Estes problemas são dos responsáveis pela criança e da investigação. Não temos no Brasil, grupos de investigação independente, temos bisbilhoteiros que opinam e nada mais fazem que constranger e julgar, sem qualquer informação, uma criança ainda em formação.