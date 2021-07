Piovezan ‘estreia’ com avaliação em alta

Eleito com uma margem mínima de votos em outubro do ano passado, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Rafael Piovezan (PV) estreou na pesquisa do NovoMomento com índices muito altos de aprovação para o seu governo. O cenário atual indica que o eleitor barbarense avalia muito positivamente o novo governo Piovezan, com números mais expressivos que o do vizinho companheiro de partido Chico Sardelli. O prefeito se vacinou semana passada e fez uma ode à ciência.

Foram feitas 480 entrevistas em Santa Bárbara em cinco regiões da cidade no dia 3 de julho de 2021. A margem de erro para a maioria dos dados é de 2,8% para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%.

AVALIAÇÃO NAS ALTURAS– Os índices alcançados por Piovezan mostram que o eleitor entrevista tem seu governo em altíssima conta, com um percentual bastante pequeno reprovando o governo. A administração tem 57,7% de ótimo e bom (Ótimo 11,3%

e Bom 46,4%) contra apenas 6,8% de ruim e péssimo (Ruim 3,6% e péssimo 3,2%).

Avaliaram como Regular o governo 34,3% dos entrevistados.