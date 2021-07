Piovezan se vacina e faz ode à ciência

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Rafael Piovezan (PV) se vacinou nesta quinta-feira véspera de feriado. Ele fez um longo relato do trabalho no período (teve uma campanha em meio à Pandemia) e falou em ‘sentimento de esperança’. Leia abaixo o relato do prefeito. Hoje foi a minha vez! Dezesseis meses depois da chegada do vírus no Brasil, recebi a primeira dose da vacina, carregada de um sentimento de esperança.

Foram dias e meses difíceis, que oscilaram entre situações críticas e graves. Veja, no entendimento técnico, nós não tivemos, e não temos ainda, momentos tranquilos com relação à Pandemia.

Essa gravidade que vivemos nesses últimos meses nos trouxe perdas irreparáveis, afastamento de quem amamos e uma nova necessidade de nos adequarmos às situações de convívio e às relações pessoais.

Tanta coisa mudou até esse momento. Particularmente, enquanto barbarense, eu sempre tive fé na Ciência e reconheço que sinto um profundo orgulho do esforço que o mundo fez, através de tantos pesquisadores, para que em tão pouco tempo as vacinas estivessem disponíveis. Ainda que o nosso desejo fosse que elas estivessem prontas e aplicadas em todos os habitantes do mundo logo no início de toda essa crise, a realidade é que pesquisa se constrói com métodos e dados – e isso invariavelmente leva um tempo.

Diante do maior desafio em saúde pública do século, de um capítulo difícil na história da humanidade, eu tenho a honra e a responsabilidade de cuidar da nossa Santa Bárbara d’Oeste. Sempre penso que esses momentos são pré-determinados e que essa é a minha missão. Sempre fiz minhas pesquisas e dei aula na área de saúde, no final de 2019 terminei o pós-doutorado e no início de 2020 me credenciei como professor e orientador de mestrado profissional da USP, na Faculdade de Saúde Pública. Não foi por acaso que tudo isso aconteceu na minha vida e tenho me amparado nessa trajetória profissional para buscar proteger e cuidar dos barbarenses da melhor forma possível.

Nesse desafio conjunto, a luta tem sido árdua. Todos nós estamos vivendo momentos inéditos e de grandes desafios. Sentimentos de angústia, tristeza, solidão, tudo isso pelas perdas e situações que estamos passando. Esse nosso desafio conjunto, que exigiu e exige muito de cada um de nós, foi enfrentado na linha de frente por tantos profissionais e segmentos. Cabe aqui esse reconhecimento do esforço pela dedicação em salvar vidas. São os nossos heróis!

Antes de encerrar esse texto (textão como o pessoal fala), gostaria só de compartilhar o esforço feito para enfrentar esse momento extremamente crítico em 2021 que vivemos na Pandemia. De janeiro até agora, nós criamos 6 novas vagas de UTI-Covid-19, 31 leitos com respiradores e 35 leitos clínicos, montamos o complexo Covid-19 (Hospital Santa Bárbara e PS Edison Mano), mantivemos em operação o Hospital de Campanha e fizemos a maior contratação da história de funcionários para a saúde. Foram dias e noites buscando equipamentos, medicamentos e recursos para que todos os barbarenses pudessem voltar para suas famílias e para suas casas.

Para deixar claro, esse é o meu dever e eu sei bem disso. Mas não são todos os gestores que conseguiram montar uma estrutura como essa, em tão pouco tempo.

E para encerrar, tendo resgatado tudo isso, quero remeter ao sentimento do início do post, de ESPERANÇA. Esse sentimento me fez entender que não há nada mais importante nesse momento do que nos vacinarmos. Que independente de esperarmos um pouco na fila – e nós já esperamos em filas maiores para assuntos infinitamente menos importantes que esse – Santa Bárbara d’Oeste está fazendo a maior campanha de vacinação da história da cidade. Isso não é pouca coisa. E nós vamos estruturar e melhorar cada vez mais essa campanha que salva a vida de milhares de pessoas todos os dias.

O recado é sobre esperança, é sobre o desafio conjunto de toda a sociedade para enfrentarmos um inimigo em comum, o Coronavírus. É o reconhecimento pelo trabalho de todos que estão na linha de frente e aos cientistas, que nos permitiram imaginar esses novos tempos.

Não tem política para ser feita em cima disso, não tem vacina certa… tem dose de ESPERANÇA a ser aplicada no braço de cada barbarense.

Cuidem-se! Ainda temos um caminho pela frente, com todos os cuidados necessários, mas com novas perspectivas.

Susi e todos os profissionais envolvidos na maior campanha de vacinação da história da nossa cidade: meu muito obrigado!

“Cause we all live under the same sun We all walk under the same moon Then why, why can’t we live as one?”

“Porque todos vivemos sob o mesmo sol Todos caminhamos sob a mesma lua Então por que, por que não podemos viver unidos?”