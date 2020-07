Pedida cassação de Polaco

A técnica de enfermagem Simone Alcântara foi à Câmara de Nova Odessa esta sexta-feira pedir a cassação do mandato do agora titular Polaco (PL), que assumiu após a renúncia da vereadora Carol Moura (Podemos).

Na publicação, ela faz insinuações e pergunta se “Havia interesses que o Polaco assumisse sua cadeira? A vinda dele trouxe benefícios ao povo ou a um grupo de interessados?”

Ela afirma que foi fazer o pedido e propor a cassação do Polaco pois entender que “por ter sido preso em flagrante por corrupção, ele não deve estar na cadeira que fiscaliza o executivo”. Ela ainda questiona se o suplente de Polaco será chamado para votação deste pedido feito agora, ou se irão “usar subterfúgios para mais uma vez burlar a lei”.

FICA PRA DEPOIS DA ELEIÇÃO- Com a eleição batendo à porta, as chances e os prazos para que a proposta de Simone ande ainda este ano são mínimas. A tendência é que as urnas respondam a demanda da reclamante.